Hugo Castejón podría estar imitando el concurso de Miriam Saavedra y Carlos Lozano en 'GH VIP': analizamos las similitudes de sus concursos

En sus diferentes ediciones, todos se han proclamado como los reyes de las fiestas y eso, al público, se hace gracia. Además, cantan continuamente aunque eso sea molesto y aprovechan que sus compañeros no les "soportan" para hacer su concurso aislados del resto y conseguir, así, el papel de víctima. No solo hablan solos por la casa, si no que además, utilizan las mismas palabras y consiguen que sus compañeros también lo hagan, tachándoles de "desquiciados".