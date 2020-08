Kike Calleja: “Alguien cercano a Iker Casillas me ha preguntado si se van a publicar cosas que podrían tambalear su matrimonio”

Iker Casillas se ha comprado un piso de 300 metros por un valor de tres millones de euros en una de las mejores zonas de Madrid, sin embargo, según se ha publicado, el portero lo habría comprado en solitario y no con su mujer, Sara Carbonero. Esto, junto al titular de ‘Semana’ en el que Iker asegura que no ha estado con ella todo lo que debería, aviva los rumores de una supuesta crisis de pareja.

“Me han preguntado si sé si van a salir publicadas ciertas cosas porque, si saliera, podría hacer tambalear su matrimonio”, ha asegurado el reportero de ‘Sálvame’. No sabe si se trata de fotos, solo habla de una “información” que podría afectar a su relación: “A día de hoy no hay certeza de que la tenga nadie”.

Rafa Mora se ponía en contacto minutos después con el portero, que prefería no entrar en polémicas: “No estaba en plan simpático pero ha sido educado, me ha dicho que él no habla de estas cosas”.