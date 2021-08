Silvia Álamo, reportera de ‘Socialité’, tenía la misión de hacer un reportaje sobre Iker Casillas en su localidad natal, Navalacruz. No sabía que el futbolista estaba allí, pero le encontró en la plaza y no podía esperar lo que iba a pasar.

Pasado el fin de semana, Silvia nos visita en ‘Sálvame’ y no podía evitar derrumbarse en directo: “Pasé mucho miedo, es que aunque no lo parezca porque no quise perder los nervios… pero yo no estoy acostumbrada a esto”, decía y se le rompía la voz.