Y es que la presentadora ha estado fuera con unos amigos, entre ellos David Valldeperas, cuando de repente resbaló y se cayó: “Me pegué un trompazo impresionante, tengo un pedazo de edema interno… tenía la mitad del culo negro e inflamado. Mi fisioterapeuta me dice que por un centímetro no me he partido el coxis”.