"Me he tenido que salir de aquí porque no iba a soportar vivir lo de hace 9 años. Mi tía pagó dos años y el dinero, pagó su justicia. Maite Zaldívar no pagó. Querían verla llorando, rota, humillada", explicaba la colaboradora.

"Ayer me desahogué contigo, no me bajo del burro de todo lo que dije. Entiendo que algunas personas no me comprendan. A ella la metieron a la cárcel por ser quién era y me moriré hasta que dure el sentido y a la infanta no la metieron porque era la hija del rey. No solo culpo a la prensa, también juzgo a la gente de la calle, pero a raíz de lo que ven es lo que sale", así ha explicado ella cómo se sintió ayer y reacciona al ver sus imágenes viendo la docuserie.