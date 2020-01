Imágenes inéditas del reencuentro entre Antonio David, Adara y Gianmarco: "Me has utilizado"

'Sálvame' ha emitido imágenes inéditas del encuentro entre Antonio David, Adara y Gianmarco en 'El Tiempo de Descuento'. En las imágenes se puede ver cómo el colaborador habla con Adara acerca de la polémica grabación telefónica: "Me ha sorprendido mucho todo lo de fuera. No me lo llegué a imaginar nunca", le contaba Adara a su compañero.

Antonio David, quien ya no mantiene amistad con el italiano, no le dejaba en muy buen lugar: "Si hubiese sido yo te hubiese dicho: vente ya a la habitación. Si tienes tantas ganas de verla, demuestra que eres un hombre y no evites la llamada que se lo dijiste cuatrocientas veces. Que tú necesitabas explicarle las cosas". El colaborador, además, dejó muy clara su postura con Gianmarco: "Conmigo no. Lo has hecho todo tan mal. Me has utilizado".