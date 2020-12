Un fan de Isabel Pantoja asalta Cantora para conseguir ver a la tonadillera: "Me paseé por allí sacando fotos"

Mientras los residentes de Cantora no se percataban de que un intruso había entrado en su intimidad, éste se dedicó a pasearse por allí sacando fotos. "Ni vigilancia ni nada. Una finca abandonada. Yo me esperaba una finca en mejores condiciones. La comida de los gatos tirada, los botes de leche... Estaba el coche de ella y de su hermano (...) Toqué a la puerta y salió una mujer que tendría entre 50 y 60 años. Me decía que ella era la que cuidaba de Cantora y que Isabel no estaba dentro. Le pedí que saliera porque yo era su fan", relataba.