Irene Rosales entra en directo en 'Sálvame' para desmentir su mala relación con Kiko Rivera: "Con mi marido está todo perfecto"

Muchos rumores apuntan a que Kiko Rivera e Irene Rosales no están pasando por su mejor momento como pareja, es más han aumentando cuando se han visto unas imágenes del DJ tomando algo junto unos amigos y una chica.

"Con mi marido está todo perfecto", ha sentenciado a la presentadora, "y no tengo ningún problema con Kiko", ha añadido. Y todas las imágenes que han salido y las informaciones de los testigos son "absurdas", ha asegurado. Y ha revelado que todas las personas que han hablado de ellos van a tener una denuncia, de hecho, va a hablar ya con sus abogados.

La mujer de Kiko entiende que su marido ha podido cometer muchos fallos pero en este caso pone la mano en el fuego porque lo que están contando no es cierto, "mi marido lo único que ha ido es a un hotel a cenar y a tomar una copa" , ha asegurado. Además Irene Rosales conoce a esa chica, es la novia del dueño del hotel (también es la versión que ha dado el DJ). Y pide que no se saquen las cosas de contexto porque se puede hacer mucho daño.

Y pregunta si hay pruebas suficientes como para afirmar que Kiko Rivera entró en la habitación con una chica, si es así, "me meto la lengua en la boca", ha dicho. "Estoy segura al 100 por 100 con él", ha contado, y lo está porque "tenemos una buena comunicación" como pareja. Además no le ha tenido que llamar para pedirle explicaciones porque sabe que no ha pasado nada.