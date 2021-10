María Patiño, sobre la relación de Kiko e Irene: “Tengo la sensación de que no están bien y ella podría tomar una decisión definitiva”

María Patiño ha sido una de las más claras y asegura que la Kiko Rivera e Irene Rosales no están pasando por su mejor momento y podrían poner fin a su relación: “Yo creo que aquí hay algo que nos estamos perdiendo. Kiko se fue de fiesta el primer día que llegó a Matalascañas… tengo la sensación de que Kiko e Irene no están bien , creo que Irene sabe muy bien dónde está Kiko y con quién está. Creo que esa casa nueva que han cogido puede estar a nombre de Irene , que era algo que ella necesitaba para tomar una decisión definitiva ”.

“Si a ti te graban el primer día, cuentas que vas a componer, y te graban de fiesta, cuando además para ti es un momento complicado, cuando sabes que tu madre está destruida y vuelves a salir al día siguiente… aquí hay dos opciones: o te importa tras narices que la prensa lo cuente; o Irene, si considera que debe seguir al lado de esta persona, a mí decidme una cosa, tú puedes querer mucho a una persona y querer ayudarlo, pero aquí hay algo que no me cuadra ”, continuaba la colaboradora.

Patiño, además, quiso recalcar el tema de la casa porque considera que es crucial en el devenir de esta relación: “Una vecina me dice que la casa donde están tiene una opción a compra por 300.000 euros, y una de las ‘obsesione’ de Irene era tener una propiedad a su nombre ”

Otro de los temas de los que más se está hablando es de la supuesta recaída de Kiko Rivera. “Esta preocupación ya se planteó hace mucho tiempo. Me siguen comunicando, prácticamente, que ella tira la toalla en esa preocupación que tiene… ya no confía en su rehabilitación, hay formas de vida que ella no comparte”, aseguraba Lydia Lozano.