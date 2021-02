Isa Pantoja se sienta en ‘Sábado Deluxe’: “Mi madre, cuando está enfadada con uno de sus hijos, mete a todos en el saco”

Isa Pi tiene claro que ella no quiere meterse en los temas de dinero de su madre, pero tampoco va a renunciar a lo que es suyo por derecho: “Cada uno con su dinero hace lo que quiera, porque para eso se lo ha trabajado y ella se lo dejará a quien quiera. Hablar de las herencias de una persona que todavía esta viva, encima siendo mi madre, no me hace mucha gracia, pero que, igualmente, no es un secreto que un tercio de sus bienes nos pertenece a nosotros como hijos y eso es un derecho que no se puede quitar”.