Isabel Pantoja arremete contra su hija: "Que no se haga la víctima más, lleva haciéndome daño mucho tiempo"

La cantante ha hablado a través de Raquel Bollo en 'Sálvame'

Pantoja no fue al concierto de su hija porque su madre está "delicada"

"Yo soy buena hija con mi madre, ella no"

La ausencia de Isabel Pantoja en el concierto de su hija ha causado mucho revuelo en 'Sálvame'. Después de escuchar unas declaraciones de Isa P. en el que lamentaba que su madre no hubiera ido a apoyarla, Raquel Bollo ha contado que 'la reina del hielo' sabía perfectamente que Pantoja no asistiría: "Sabía los motivos por los que su madre no iba a ir, cuál era la prioridad para ella por encima de todo".

Raquel ha reconocido que Pantoja le estaba escribiendo en ese momento, pero no ha querido transmitir las crudas palabras que la cantante le decía: “Es normal que estés mosqueada, pero lo que yo pueda decir hoy, puede que mañana no te guste porque es tu hija. Vamos a calmarnos, todo va a ir saliendo poco a poco”, ha dicho la colaboradora mirando a cámara e intentando calmar a una Pantoja que estaba muy cabreada.

Aún así, Bollo ha explicado que la madre de Isabel está “delicada” y ha leído en directo un mensaje que le llegaba de la tonadillera: “Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo”.

Tras esto, Kiko Hernández y Belén Esteban han defendido a Pantoja y han desmentido que el motivo de su ausencia fuera un problema con Asraf, tal y como ha comentado Gema López.

Por eso, Isabel ha dado las gracias a los dos colaboradores y ha continuado explicándose a través de Raquel Bollo: “Dice que cuando se hacen las diferencias con Kiko es porque Kiko no ha permitido que nadie venga a criticarla e Isa sí lo ha hecho”.

A Pantoja no le valen las lágrimas de su hija ni la utilización de su imagen en el concierto: “No me vale que pongan mis imágenes en la pantalla, lo que me vale es que me deje ver a mi nieto y me deje ver a mi hija”.

Además, la cantante ha dejado claro que nada es más importante que cuidar a su madre porque la necesita y ha cargado contra Isa P.: “Yo si soy buena hija, ella no”. Eso sí, Pantoja reconoce que podía haber buscado a alguien que cuidara de Doña Ana ese día, pero considera que su hija “no se lo merece”: “Me ha ido poniendo verde cuando le ha dado la gana”.