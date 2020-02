Lo que en realidad dice Ismael: niega ser homosexual y carga contra Rafa Martín a quien llama "rata de cloaca"

Lo que en realidad hace Ismael es desmentir todas las insinuaciones e informaciones: “Se hace referencia a que he sido homosexual y que he tenido una aventura con ‘Rata-Martín”, y se dirige a él así porque este es el personaje que ha creado para describir la “falsedad” e “hipocresía” del entrenador. Ismael habla de “ratas de cloaca” que aparecen en televisión con informaciones “falsas”, Ismael les acusa de aparecer cuando alguien “empieza a destacar sobre el resto de la sociedad”.

Cuenta que conoció a Rafa hace tres años en un evento fitness porque él es apasionado de esta materia. Le pidió un saludo para los seguidores del canal donde ahora publica él sus propios vídeos y asegura que quien le pidió que le visitara en casa fue Rafa, una invitación que él declinó: “Lo ignoré, no me voy a desplazar de Murcia a Málaga para grabar con un tío que no conozco de nada”.