El pasado en ‘Sálvame’ de Rafa Martín: el amigo “íntimo” y “entrañable” de Ismael de ‘La isla de las tentaciones’

Pero no es la primera vez que le vemos en 'Sálvame'. Conocimos a Rafa en la playa, donde se encontró con Sema. El entonces amigo íntimo de Isa Pantoja se sometía al desafío de mejorar por dentro y por fuera con ‘el reto más gordo de ‘Sálvame’ y Rafa iba a ser su “personal trainer”.

Y es que Rafa se sentía muy “identificado” con la historia de Sema: “Muchos capítulos de mi vida se parecen a los de Sema, me puse en su lugar, yo cambié me vida a raíz de mi transformación física. El cambio es muy positivo a nivel de salud y con el resto del mundo”.

Los celos de Sema

Todo fue sobre ruedas al principio pero algún que otro descuido de Sema con el reto al principio y luego algún malentendido personal acabaron por estropearlo todo. El primer día que Rafa Martín coincidió con Jorge Javier Vázquez en plató, Kiko Hernández le proponía entre bromas que hiciera el reto con él, el entrenador aceptaba y Sema no se lo tomaba con humor: “Pues yo quiero otro entrenador más buenorro”, decía.

Y esa pequeña polémica siguió dando qué hablar y los tuvieron que resolverlo en directo días después. “Sentí que pasaba de mi tema, en el plató me da mucha caña y en el día a día no me pregunta cómo llevo el reto”, se quejaba Sema, pero Rafa desmentía: “No puedo estar más pendiente de ti”.