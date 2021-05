La carta que Jorge Javier dedica a Mila Ximénez en su blog

El mensaje de apoyo del presentador a su amiga

Belén Esteban asegura que se ha emocionado con la carta y Jorge Javier cuenta que ha hablado con Mila

Las palabras de Jorge a Mila le han gustado mucho a Belén Esteban, que se lo ha querido trasmitir en directo: "Me he emocionado mucho con el blog que has hecho hoy a Mila". Tras esto, Jorge Javier ha admitido que ha hablado con ella tras esto, que le ha gustado mucho la carta y que la ha sentido con buen estado de ánimo: "Hoy he hablado con Mila y me ha encantado escucharla como la he escuchado, animada. Nos hemos reído un montón y a mí también me ha dado un subidón de alegría increíble. Así que a seguir luchando, a seguir luchando".