Si el lunes Jorge Javier Vázquez discutía a voz en grito con Kiko Matamoros por el polémico pensamiento del juez Emilio Calatayud , hoy, el presentador se ha enfrentado a otro colaborador, Antonio Montero. Jorge estaba comentando que no entiende la defensa que Marta López hace de Olga Moreno cuando la conoce "desde hace 15 días", cuando Montero le ha dicho algo "con mala leche":

"Te recuerdo que, cuando Olga Moreno vino al Deluxe - ese Deluxe que ahora se ha vuelto tan polémico - tú ibas con ella cogida del brazo por los pasillos", le ha dicho, y Jorge le ha explicado por qué: "Claro, porque me dijeron que estaba nerviosísima por venir al programa, ¡¿qué querías que hiciera?!", le ha contestado, molesto por este comentario que, para él, no venía a cuento.

Montero pide perdón, pero no cuela: "Ahora no le pongas un lacito"

Como lo de no ver los programas - Kiko Matamoros no ha visto el documental de Rocío Carrasco - está siendo muy criticado esta semana, Jorge se ha levantado y ha estallado contra el colaborador: "La gente como tú, que no ve los programas, emponzoña a la sociedad".