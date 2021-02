Jorge Javier, como un 'teen' ante su estreno en 'MyH': "Hay cosas que he visto que me han gustado y hay otras que no me han hecho gracia"

Muy emocionado y como con nervios, no ha quitado la vista de la pantalla durante todo el vídeo de sus chicos. Y como un auténtico teenager se ha reído y no sabía qué hacer al verles. Por ahora conocemos solo a cuatro de sus pretendientes: Alberto, David, Dani y Fran .

Los colaboradores no han podido evitar dar su opinión sobre los pretendientes, el primero ha sido Kiko Hernández que le ha dicho que el chico al que le apasiona todo lo paranormal, no le ha gustado mucho, "olvídate de él", le ha dicho.

¿Quién le ha hecho más gracia? Con esta pregunta Jorge Javier se ha puesto un poco nervioso, todavía no lo tiene claro, además tiene que conocerles en directo para ver las sensaciones que le dan, "hay cosas que he visto que me han gustado y hay otras que no me han hecho gracia", ha explicado a sus compañeros.