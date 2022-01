Jorge Javier Vázquez desmiente: "¿Tú te piensas que voy a dejar el chiringuito? ¿Yo?"

"Oye, no me puedo ir de vacaciones porque la gente se piensa que voy a dejar esto", decía Jorge Javier Vázquez al director de 'Sálvame', es que ni se lo plantea: "¿Tú te piensas que voy a dejar el chiringuito? ¿Yo? ¡De aquí no me van a echar ni con agua caliente!"