Jorge Javier Vázquez pide disculpas por sus palabras en el ‘Deluxe’ sobre Badalona: “Es mi ciudad”

“El recuerdo que yo tengo de mi Badalona, de San Roque, que es un sitio muy particular dentro de la ciudad, es distinto, de tijeritas, Chunguitos y Los Chichos”, ha explicado el presentador y ha aclarado: “Dije que es una de las ciudades más feas de España y me parece que es muy injusto decirlo, no me gusta la palabra”.