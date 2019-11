La pulla de Jorge a Belén Esteban: "No entiendo que si eres amiga de Mila quieras que se vaya"

Belén Esteban quiere que Mila Ximénez sea la expulsada de 'GH VIP 7' y de ahí no la mueve nadie. La colaboradora ha repetido que el concurso de su compañera no le está gustando nada y ni las bromas de Jorge Javier han hecho que cambie de opinión. El presentador ha dicho a Belén que no entiende que, siendo amiga de Mila, quiera que se vaya del concurso y la respuesta de la colaboradora ha sido contundente: “Yo tengo que ser justa y legal”.