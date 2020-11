El cabreo de José Ortega Cano con Jorge Javier Vázquez: "Yo soy un señor de los pies a la cabeza"

Sin embargo, tanto la pregunta como los comentarios posteriores han molestado al diestro, que dirigía su enfado contra Jorge Javier Vázquez. Ante la llamada de 'Sálvame', Ortega le decía a la redactora: “Dígale usted que yo soy un señor de los pies a la cabeza y que no me gustó ayer lo que hicieron con mi nombre".

"Que no se acuerden de mí”, pedía el diestro y ante las preguntas del reportero sobre lo que sucedió en Central Park, negaba y cortaba la comunicación. "Entiendo que a él no le gustara la pregunta, a mí ese tipo de preugnta son me gustan, no sé si era una leyenda urbana o qué", respondía Jorge Javier Vázquez.