"Me estoy dando cuenta que para lo joven que es, es muy chunga" decía Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' tras escuchar las críticas de Rocío Flores. Y es que, enfadada porque el presentador llamó a Antonio David Flores "el penas", Rocío atacó al presentador diciendo: "¡Qué lástima! ¡Pena me da él!"

"Es la nieta de Rocío Jurado e hija de Rocío Carrasco, por eso trabaja en la tele, que no se le olvide, si fuera solo hija del 'Penas' no estaba en la tele", recordaba el presentador de 'Sálvame', que se dirigía a la joven: "A ver, guapa, yo que no te dé pena, cariño tú tranquila que no me va mal, lo que me daría pena es tener a un padre tan miserable como el tuyo".