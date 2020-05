Una mujer acusa a José Antonio Avilés de engañar a la 'Asociación Down Córdoba': "Le dimos 300 euros para promoción"

Especialmente sensible es el testimonio de una mujer que, asegura, José Antonio se hizo pasar por reportero de Telecinco y les pidió 300 euros para promocionar un acto en televisión a favor de la Asociación Down Córdoba.

“Queríamos máxima difusión porque era una obra benéfica, no podía suponer que me iba a engañar”, decía la testigo añadiendo que aún hoy sigue reclamándole el dinero cuando el ve en la televisión local: “Él se justifica, a mí me da una vergüenza horrorosa. Se cree sus propias mentiras”.