Antonio Vega es el exnovio de José Antonio Avilés, aunque él habla más de una amistad especial y no de una relación seria: “Se ha montado la película en su cabeza”. Pero además, nos ha contado las confidencias que le hizo y las mentiras que le contó: “Ha dicho que es el creador de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva”.

“Me ha metido en cada fregado que no veas”, bromeaba Antonio hablando de su ex, asegurando que según Avilés, le cogieron la idea de la docuserie de Rocío. Es más, estando en casa con amigos simuló una llamada: “Decía ya la están liando con la luz, ‘esa pregunta no la hagas’… y cogía el teléfono y se ponía a dirigirlo”.