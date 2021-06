Lydia Lozano reclamó dinero a José Luis Moreno: "No me pagó"

José Luis Moreno ha sido detenido por presuntamente liderar una supuesta red criminal de estafas y blanqueo. La casa del productor ha sido registrada y aún se desconoce las medidas que se tomarán contra él pero lo cierto es que no es la primera vez que está en el centro de la polémica.

Tras las acusaciones de Yolanda Ramos, que aseguraba no haber cobrado su trabajo, Lydia Lozano se unía a la reclamación. La colaboradora de ‘Sálvame’ protagonizó algunas escenas y su trabajo nunca fue remunerado.

“Nunca me pagó”, se quejaba la colaboradora en ‘Sálvame’: “No lo entiendo”. Reclamó el dinero, ya había trabajado con él antes y no comprendía la situación: “Si la gente dejase de pagar, yo no tendría mi jubilación”.