La redacción de ‘Sálvame’ ha contactado con la secretaria de José Luis Moreno que nos dice que no ha podido acudir a trabajar por lo “obvio” y que ha intentado “huir” de las cámaras a su llegada dándose la vuelta a su llegada a la oficina.

"Sé que tiene la fama pero conmigo no ha sido así"

Según su testimonio, la sensación entre los trabajadores es de “estupor” y confían en el productor: “Nadie se lo esperaba, nosotros creemos en su inocencia, todo lo que están diciendo por televisión es bastante chocante”. Están “perplejos”, con lo que tiene clara su postura: “Hasta que no se demuestra lo contario, el señor moreno es inocente”.

Y es que ella atendía todas las llamadas que había “jamás” notó nada “extraño”. Además, ha dejado claro que siempre ha sido un buen jefe, aunque “exigente”: “Sé que tiene la fama pero conmigo no ha sido así, se me ha tratado bastante bien, nunca me ha menospreciado ni se ha sobrepasado ninguna línea”.