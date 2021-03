Juan del Val: "A nivel personal no tengo una buena opinión de Mª Teresa. Se lo hizo pasar mal a mi mujer, Nuria Roca"

Para Juan del Val, “ María Teresa Campos es historia de la televisión ”, ha asegurado, “ha hecho cosas importantísimas”, ha sentenciado. Sin embargo a nivel personal no piensa lo mismo, “todo lo que a mí me ha tocado indirectamente, no tengo de ella una buena opinión”, ha añadido. Aun así ha querido dejar claro que como profesional del medio ha sido una de las mejores, “como comunicadora está en un lugar importantísimo”, ha afirmado.

"Personal yo no la conozco, Nuria Roca, mi mujer, trabajó con ella y digamos que no fue una buena experiencia", ha revelado, fue hace 20 años en un programa de Mediaset, y su pareja no tiene un buen recuerdo de esta colaboración. Eso sí la respeta profesionalmente, pero "esa experiencia no fue buena, no se pasó bien", ha contado.