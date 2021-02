Julián Muñoz ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Diez minutos donde ha hablado extensamente con Paloma García Pelayo sobre Isabel Pantoja , sobre el dinero de su ex , sobre la relación de la tonadillera con sus hijos , y sobre cómo fueron esos años junto a la cantante.

Julián Muñoz e Isabel Pantoja se conocieron en 2002 en FITUR (Feria Internacional de Turismo) y durante cuatro años estuvieron juntos. El exalcalde ha relatado que solo estuvo enamorado un año de la tonadillera, y cuando salió de la cárcel quiso volver con ella pero Isabel no quiso, "yo no tenía un duro y no le interesaría", ha asegurado.