“Estoy haciendo mi trabajo”, se defendía él pero Muñoz insistía: “¡No me toques los huevos, que llevas 20 años tocándomelos!” Pero el periodista continuaba preguntándole, también durante el trayecto y a la llegada a su casa, cuando el exedil perdía una vez más la paciencia. “Me estás dando por culo desde hace 20 años, desde que tenías pelo no me sigas más porque llamo a la guardia civil”, le decía.