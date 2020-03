Kike Mateu, tras 22 días aislado por coronavirus: "Para recibir el alta necesito dar dos resultados negativos"

“Tener un negativo no significa estar curado de la infección”. Y es que, tal y como cuenta Kike, la desaparición de los síntomas no quiere decir que se haya superado la enfermedad . “El virus entra en el cuerpo con mucha fuerza, te hace mucho daño y eso se traduce con los síntomas que cada uno tenga. A partir de ahí, el cuerpo empieza una batalla contra el virus y, ha medida que va ganándola, se eliminan los síntomas. Pero el virus todavía está en el cuerpo unos días. El cuerpo necesita generar más anticuerpos para ganar la batalla”.

Aunque Mateu todavía no sabe cuándo le van a realizar la segunda prueba, el periodista no ve el momento de regresar con su familia: “No he estado tan inquieto en los 22 días, hoy está siendo el peor día”, ha confesado.