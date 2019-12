Kiko Hernández advierte a Carmen Borrego: "Ten cuidado con Antonio David que sabe mucho"

Carmen Borrego aseguró que no volvería a trabajar con Antonio David Flores. El exconcursante de 'GH VIP 7' deja claro que él tampoco ya que solo trabaja con "profesionales" y no con "hijas de...". Kiko Hernández ha querido lanzar una clara una advertencia a la hija de la presentadora: "Cuidado Carmen Borrego con Antonio David que esa persona que estaba en la casa calladito, estaba callado por su hija. Cuidado que este sabe mucho y cuenta mucho y no es el que estaba en la casa paradito", le ha aconsejado el tertuliano.