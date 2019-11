Kiko Hernández, a Carmen Borrego: "No me caes mal, no sé quién eres"

Carmen Borrego se fue de 'Sálvame' enfadada por el tartazo que Payasín le dio durante su participación en 'Sálvame Okupa', pero antes tuvo varios rifirrafes con 'Sálvame' en general y con algún colaborador en particular. Ahora, desde el plató de 'Viva la vida', cuenta que igual que ella les cae mal a los colaboradores, ellos le caen mal a ella... y, en concreto, dice que Kiko Hernández no la soporta.

Sin embargo, el aludido lo niega desde el plató de 'Sálvame': ni le cae mal ni tiene una cruzada contra Carmen Borrego: "No te conozco, no sé quién eres, aquí eras una persona que no hablaba". Es más, no le importaría que volviera a colaborar en el programa pero le acusa de tener una actitud en televisión y otra más cercana fuera, como en la boda de Belén Esteban.