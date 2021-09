Kiko Hernández ha recordado que la información de que Doña Ana estaba muy enferma se daba en el programa desde hace unos días y que la familia no ha sido clara con su estado: "Creo que a esta familia los han engañado con el propósito de que no vaya ninguno a Cantora hoy. Aquí hemos dicho desde hace una semana que se estaba muriendo y que estaba muy grave porque un miembro del hospital así me lo comunicaba así".

El colaborador asegura que la persona del hospital le dijo que ya "no le servían comida" por su gravedad y que lo más seguro es que se la llevasen a su casa para que falleciese allí, según explica, y no entiende que no se haya comunicado: "Ellos, mientras tanto, el contraste de estamos de celebración. Hay que informar y hay que decirle a la gente cómo está. A lo mejor no para parar la boda, sino para no hacer el ridículo. Hoy me encuentro unos videos de Anabel Pantoja alegrándose por la vida y su abuela acaba de fallecer hace unas horas". Algo que no entiende: "No han sido capaces de comunicárselo, creo que hasta eso lo han hecho mal en esta familia".