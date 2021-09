La guerra de Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, estalló mediáticamente con las declaraciones del DJ que no solo reprochaba a su madre ausencias emocionales, también cuestiones económicas. El cantante reclamaba la herencia de su padre, Paquirri, que incluía su parte de la finca donde vivía su familia, Cantora. Por ello, decía que no volvería a la finca hasta que su abuela falleciera y advertía que vendería su parte.

Tras el estallido del conflicto familiar, el DJ sabía que no volvería a pisar la finca: “El día que pise Cantora será cuando mi abuela no esté”, decía en el ‘Deluxe’. Es más, aseguraba que ya se había despedido de Doña Ana.

Sus planes son vender la parte de su finca, quiera o no quiera su madre, y no le importaba que parte de su familia viviera allí. De hecho, se dijo que Isabel Pantoja también tendría otros planes: dejar Cantora y marcharse al extranjero con su hermano, Agustín, una vez que su madre no estuviera.