Las últimas declaraciones de Isabel Pantoja han hecho recordar algo a Kiko Hernández y es que, durante la pandemia, Mila Ximénez le contó que intercambiaban mensajes de audio, unos whatsapps que la periodista le reenvió. “A mí no me importa que se escuchen si una persona cercana a Mila los escucha y los autoriza, yo tengo acceso a esa persona”, decía Jorge Javier Vázquez.

“Mila me decía ‘Isabel me manda unos mensajes en los que me habla de todo, de los hijos, los nietos, como si fuéramos amigas íntimas”, nos contaba Kiko Hernández en 'Sálvame'. El colaborador mostraba los mensajes a Jorge Javier Vázquez y el presentador apuntaba que le parecería bien su emisión si alguien los autoriza.