Kiko Hernández se viene arriba y promete comprarle helados y tartas a todo el público: "Porque nos han aguantado doce años"

Los helados han sido los grandes protagonistas del programa y más cuando Kiko Matamoros se los ha comido todos y ha dejado al público sin poder probarlos. "Cuatro helados para 100 personas del público… un poco ratas sí que somos eh… El próximo día traigo yo helados para todos. Es más, si el director me deja, voy yo mismo a comprarlos", ha empezado diciendo Kiko Hernández sin saber la que se le venía encima...

Ante esto, el público no podía parar de aplaudirle y rendido ante su gente, ha elegido a una señora para que le acompañe y le ayude a traerlo todo. Pero ¿Quién ocupa su puesto mientras tanto? No pasa nada porque Kiko lo tiene todo controlado. Una señora de la primera fila ha sido la elegida para hacer de "Kika Hernández" en su ausencia y le ha dado un par de consejos: "Tú di que no estás de acuerdo con nada”, le decía.