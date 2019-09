Kiko Jiménez: "Pillé a Gloria Camila enrollándose con una actriz que tiene un Goya"

Kiko Jiménez hablará en ' Sábado Deluxe ' de todo lo que no ha dicho todavía sobre su ruptura con Gloria Camila. Hemos podido escuchar las primeras palabras de su entrevista, que no dejan en muy buen lugar a la hija de Ortega Cano. "Ella se cree que es la reina del mambo y es cuando empieza a tratar mal a su mejor amigo e incluso a sus familiares. Yo tuve una pelea muy grande porque me entere que hablaba con Manuel Cortés y porque. Han quedado más veces y sé que se han dado el lote mientras venían en el taxi", ha contado.