Kiko Jiménez y María Patiño se han enzarzado en directo. Jorge Javier Vázquez ha invitado al colaborador a ir al ‘Lemon tea’ para hablar sobre Ana María Aldón y, mientras se dirigía allí, lanzaba un comentario dirigido a su compañera: “Cada vez que puede me tira una pullita de que hay que respetar a todos los famosos que se prestan a hacer una entrevista, pero no está dispuesta a respetar las que yo hago”.

Estas palabras encendieron a María Patiño, que cargó contra Kiko Jiménez y dijo que nadie podçia tocarle a él y que era muy sensible, a lo que el aludido respondió: “Cuando te pongan los cuernos a ti a ver si tienes derecho o no a desahogarte”.

El cruce de reproches fue subiendo de tono hasta que la presentadora del ‘Lemon tea’ estalló: “¡A ti no se te puede tocar, pero te tocaré cuando me dé la gana! Que hables de la intimidad de una exnovia me parece asqueroso”.