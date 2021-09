A Kiko Jiménez no le ha gustado ni el cebo de 'Sálvame' ni la reacción de Belén Esteban a sus palabras y es que el colaborador y su novia atacan a su compañera y a su marido. Sin embargo, aclara que no se trata de una venganza, sino de un contraataque y que solo hay dos caminos: trabajar en armonía o dejar de trabjaar juntos.

“Tengo muchísima información”, insiste Kiko en la revista y con estas declaraciones arrancaba ‘Sálvame’ con la imagen de Belén Esteban sonriendo. Sin embargo, el enfoque que el programa ha dado a las declaraciones de Kiko no le ha gustado ni un pelo al colaborador, que empezaba su intervención en el programa cabreado.

Además, Belén Esteban le acusaba de cargar contra ella porque no tiene “pelotas” de hacerlo con otras personas, lo que molestaba aún más a Kiko: “Estoy muy cabreado por cómo ha empezado el programa, hay dos caminos que nos entendamos y sigamos trabajando en armonía o que alguien abandone el plató”.

Y es que, para Kiko, en el cebo se ha “manipulado” y “tergiversado” la información en su contra: “¿He intentado huir yo? Lo que hemos hecho es un contraataque, no un ataque”. Jiménez se refería a la última información que apuntaba a una ruptura de Kiko y Sofía, información tras la que se especuló con lo que podría pasar si era real: “Lo que no voy a permitir es que cada vez que llega una información mía aprovechen las tres Marías para decir que cuando lo dejemos nos vamos a matar, lo que he hecho es defenderme”.