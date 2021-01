Kiko Matamoros y el conflicto con su hija Anita: "Al que han agredido es a mí y a mi pareja"

Marta López asegura que Makoke no tiene nada que ver en el conflicto entre el colaborador de 'Sálvame' y su hija menor

Kiko Matamoros tiene claro lo ocurrido y reclama a su hija un perdón: "La he tratado con infinito cariño y no me merezco lo que me han hecho"

Kiko Matamoros y su hija Anita ni se hablan ni tienen relación desde hace mucho tiempo y Marta López asegura que Makoke, madre de la joven, no tiene nada que ver en este conflicto, algo que el colaborador sostiene.

“¿Quién es Marta para saber eso?”, se preguntaba el colaborador y Marta insistía. La colaboradora tiene la versión de Anita pero Kiko Matamoros no estaba dispuesto a que se le culpe: “Mi hija no escucha mi versión, viene con un conflicto que se ha creado no sé cómo”.

Asegura que solo hay “historias falsas” y que tiene mensajes que demuestran lo que dice. Y es que el conflicto viene, según contó en el pasado Matamoros, porque Anita no le ayudó mediando con su madre para recuperar algunas cosas, por un problema con Javier Tudela padre y también por un conflicto con la actual novia del colaborador.

“A mí lo que me ha contado tu hija no es eso.Yo creo que son cabezones los dos”, decía Marta y Kiko le respondía: “Me molesta mucho esto”. Y es que tiene muy claro qué tienen que suceder para que las cosas se arreglen: “Tendrá que ponerse mi hija en orden, reconocer las cosas como son y ver que no es verdad nada de lo que se ha dicho”.