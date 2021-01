Makoke confirma en 'Lecturas' que su hijo Javi espera su primer hijo: "No me gusta que me llamen abuela pero cuando nazca, me volveré loca"

“Marina está embarazada de tres meses, nacerá en julio”, nos cuenta Javi en la publicación que asegura que está ilusionado y feliz con la noticia: “Creo que hasta que no nazca no me lo voy a creer”. De hecho, para él era un “sueño” ser padre joven, algo que tiene claro desde los 15 años: “Supe qué quería en la vida, cómo y en qué momento”.

“Yo no tenía esas ganas locas de ser abuela, está vinculada a una imagen con la que no me identifico”, dice Makoke añadiendo que de momento no le gusta que le llamen abuela pero imagina que todo cambiará cuando nazca: “Me volveré loca”.