Kiko Matamoros defiende la reacción del hermano de Gianmarco: "No quería que le obligaran a decir lo que no siente"

Kiko Matamoros no se lo cree y alega que le obligaron a decir algo que no siente: "No está enamorado pero le ha vino bien porque el enamorado de verdad no se puede reprimir y lo grita a los cuatro vientos". Además, cree que la reacción de su hermano es "normal" por el vinculo familiar que tienen aunque cree que en algún momento perdió los papeles.