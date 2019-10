Kiko Matamoros desvela el distanciamiento con su hija Ana y culpa a Makoke: "Esto no te lo voy a perdonar"

El colaborador de 'Sálvame' cuenta que su ex, Makoke, le bloqueó en el teléfono por enfrentarse con su amiga, Arantxa de Benito

Según Matamoros este conflicto ha tenido consecuencias con su hija

El último enfrentamiento mediático nos tenía perdidos, no sabíamos qué lo había originado y, por fin, Kiko Matamoros lo ha desvelado. El colaborador abrió un frente con Arantxa de Benito, amiga de Makoke, así que su ex le bloqueó en el teléfono desde entonces. Pero lo peor han sido las efectos colaterales de este enfrentamiento: “Se ha perjudicado la relación con mi hija y esto no te lo voy a perdonar, que lo sepas”.

El colaborador parecía a punto de romperse y se quejaba: “Llega un momento en que dices ‘¿A quién he matado yo?” Y es que aunque ha intentado hablar con su hija Ana, no lo ha conseguido: “Me encuentro ante un trato injusto, no comprendido, no entiendo nada, se justifica todo de un lado y de otro nada”.

Lo único que sabe es que se han utilizado determinadas circunstancias para hacerle “mucho daño”. De hecho, está convencido de que lo único que hay detrás es “un interés económico” para estar presentes en televisión y con estas palabras se refería a su exmujer y a su hijo, Javi Tudela, porque cree que ellos por sí mismos no son noticia.

“Estoy absolutamente decepcionado, se me prometieron y comprometieron unas cosas que ahora se me niegan y no se cumplen”, se ha quejado el colaborador, para quien la situación es “un delirio”.