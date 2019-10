Kiko Matamoros se pone serio con Makoke: "Tú le has sido desleal a todas tus parejas, a todas"

Makoke acusa a su ex de hablar "mal" constantemente de ella, deja caer que ahora se lleva bien con su hijo y no se enfrentan mediáticamente porque hay "otros medios de hacer platós" y apunta que, quizá, padre e hijo lleven lo de ser deseal a sus parejas "genéticamente".

Desde el plató de 'Sálvame', Kiko escuchaba a su exumujer y se preguntaba qué ha podido sentarle tan mal: "Lo que dije es que cada día se me parecía más a Ana Obregón, la he visto como hinchada, si yo soy el primero que digo que me he operado".