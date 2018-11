Kiko Matamoros se derrumba: “He escrito a mi hija esta mañana y no me ha contestado”

telecinco.es

A Kiko Matamoros le da pena escuchar cómo Makoke se queja de que no se ha sentido mimada por él, rompiéndose por la polémica con su hijo Javi Tudela, definiéndole como una persona huraña… Pero ha terminado de romperse hablando de su hija Ana: “Le he escrito esta mañana y no me ha contestado”. Kiko ya pasó por una agria polémica con sus otros hijos, los que tuvo con su primera mujer, y no quiere que la historia se repita.

confesó haber sido desleal a su mujer con otra chica durante dos años. Kiko Matamoros y Makoke protagonizaron un tensísimo momento en el 'Deluxe'. Su separación dejó de ser amistosa en el momento en que salió a relucir el tema económico, la casa en la que vivían, la venta y la deuda de Hacienda. A partir de ahí, comenzaron los intercambios de reproches, sobre todo emocionales, dado que Kikoa su mujer con otra chica durante dos años.

Se entendió que Kiko dijo que se casó con Makoke enamorado de otra, sin embargo, él ha matizado que nunca ha estado enamorado de la otra mujer, menos cuando se casó, y que solo dijo que está demostrado científicamente que se puede querer a dos personas a la vez.

En los días que han transcurrido desde entonces, las entrevistas y reproches entre ellos han sido varios y han empezado a tener consecuencias. "He escrito a mi hija esta mañana y no me ha contestado", ha dicho el colaborador y no podía evitar ni las lágrimas ni el temblor de su barbilla: "Me da miedo volver a pasar por lo que he pasado, desgraciadamente sé las consecuencias pero…"

Kiko también ha hablado del momento de la separación. Le produce “pena” escuchar a Makoke definiéndole como una persona huraña, con mal humor al que le molestan muchas cosas en la convivencia, como que Javi Tudela se llevara allí a vivir a su novia o que fueran desordenados. Para Matamoros, Makoke debería hacer “un ejercicio de humildad y racionalidad” y pensar “en quién ha sido la primera víctima” porque él se ha aislado pero también se ha sentido apartado de algún modo.

“Hay cosas que me cuesta mucho trabajo digerir, fundamentalmente es la aplicación de unos baremos para unos y de otros para otros”, ha explicado Kiko, para quien las circunstancias era suficientes para hacerle la vida “incómoda” por el agravio comparativo: “Cuando yo decía esto es insoportable, no quiero vivir en una casa donde está todo manga por hombro, que la respuesta fuera 'si no te gusta, te vas,' pues creo que la respuesta lógica habría sido otra”. Kiko sabe que se trata de “idioteces” pero una tras otra suman.

Matamoros niega los ataques a Javi Tudela: "No le he llamado 'Tulerdo"

Por otro lado, Kiko ha dejado claro que solo criticó el desorden de Javi y también que no le cree capacitado por estar en un plató. Además, ha recordado que fue Javi quien nada más entrar su madre en la casa de 'Gran Hermano VIP' dijo de él en 'Sálvame' que se le había caído un mito. Por otro lado ha negado que le haya insultado llamándole 'Tulerdo'.

"Durante mucho tiempo di dinero a mis hijos sin que Makoke lo supiera"

Además, el colaborador ha desvelado algo que desconocíamos. En su última entrevista, reconoció que Javi ha podido vivir económicamente mejor que sus propios hijos durante los 20 años que ha estado con Makoke, aunque ha matizado que con esto no le da la razón a sus hijos, que se quejaban de haber disfrutado de una situación peor: afirma que Diego vivió durante años con él y que les dio dinero a todos sin que lo supiera Makoke.