El zasca de Kiko Matamoros: "Bastante me ha costado cometer mis pecados"

Con esta frase de Joaquín Sabina, Kiko Matamoros ha dejado claro que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en estas últimas semanas , en las que ha conseguido acaparar infinidad de titulares por su actual situación sentimental y sus declaraciones sobre la ruptura con Makoke.

"Yo con Sofía tengo una relación de confianza y complicidad enorme, muy grande. Me apetece estar con ella. Me apetece hablar con ella. Y ya está y lo digo así, no tengo porqué esconderlo", comentaba Kiko en dicha entrevista, a la vez que afirmaba: "estoy iniciando una relación que creo puede llegar lejos".