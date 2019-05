Las consecuencias del conflicto de Kiko y Makoke: no acudirá al notario a firmar un papel que le beneficia

La guerra entre Kiko Matamotos y Makoke no acaba… Esta vez el tema de los dichosos muebles sigue dando qué hablar. El colaborador de 'Sálvame' ha asegurado que Makoke es quien ha filtrado el tema de los muebles a los medios y que hizo creer a su hija Anita Matamoros que había sido él a través de Kike Callleja. Kiko ha revelado que, ante la negativa de Makoke de devolverle algunas de sus pertenencias, incluyendo sus ‘muebles’, no hará una "cosita": el colaborador no acudirá al notario para la firma de un documento que podría beneficiar a su exmujer e incluso a Javier Tudela…