Kiko Matamoros se pone serio con Miriam Saavedra: "Es la última vez que te diriges a mí así"

Poniéndose serio, el colaborador le ha dicho: "Ha sido la última vez que te diriges a mí de esa forma", mientras ella le pedía que no le interrumpiera y él insistía: "Que me llame señor Popeye no me puede ofender, pero si esa actitud la mantuviera yo con una compañera o compañero, se me afearía el gesto".