Kiko Matamoros defiende a su novia, Marta López: "Voy a sacar más cosas"

Ha costado encontrar el origen de esta infección y también tratarla: "Me han puesto dos antibióticos nuevos más, me tienen con un cóctel de cinco antibióticos y parece que han remitido un poco los parámetros que usan para medir la infección".

Hay quien no ha entendido que el colaborador muestre un testimonio en el que su hija sale perjudicada. Sin embargo, el aludido deja claro que se ha visto obligado a contar la "verdad": "Ya tendré ocasión de contarla de verdad. No solo voy a sacar ese audio, voy a sacar más cosas de los intervinientes".

Aclarando que no sacará nada de su hija, sí ha explicado que no volverá a repetir el mismo error que cometió con sus hijos mayores: “No voy a caer en lo mismo y no voy a hacer de mi hija una niña consentida que crea que puede ir por la vida haciendo y deshaciendo” .