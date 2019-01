Kiko Matamoros dispara contra Sálvame y critica duramente a Paz Padilla

Que si se parece a Angelina Jolie, que si es de Albacete y no de Brasil, que si era gogó, que si su ex le acusa… La relación de Kiko Matamoros y Cristina Pujol está a punto de conseguir el récord de polémicas. Evidentemente enfadado, Matamoros calificaba lo sucedido como “injusto”, “abusivo” e incluso “delictivo” en algunos casos. Kiko no se siente correspondido en el programa y está muy harto de que dejen caer sobre él la sombra del montaje y del lucro económico desde que se separó: “Estoy hasta las p… de ser generoso”. Por ello, su vuelta al programa se preveía complicada y así ha sido.

"Me parece absolutamente digna la profesión de gogó o de meretriz cuando alguien tiene que hacer eso para sacar adelante su vida y la de los suyos siempre que sea una acto de propia voluntad", ha aclarado Matamoros, que lo que critica es la reacción de la presentadora. "Me parece machista, sexista y retrógrado", ha dicho Kiko y promete no volver a tener trato con ella: "No pienso hablar con ella ni una palabra más".