La novia de Kiko Matamoros niega estar celosa de Sofía Suescun: "Tengo un desfile con ella"

“No veo la tele, no sé lo que ha dicho, pero me da igual Sofía Suescun”, ha dicho Marta, que va a trabajar con Sofía: “Tengo un desfile y desfilo con ella. No tengo ningún problema”. Además, asegura que ella no le ha pedido a Kiko que no hable de Sofía: “Si él lo hace por respeto a mí es su decisión, por mí no es, desde luego”.